MBC Irak kanalının Ramazan dizisi kriz yarattı

Al Sumaria televizyonuna göre, Irak Medya ve İletişim Kurumu, MBC yapımı "Hamdiye" dizisinin, Iraklı kadınlara yönelik hakaret gerekçesiyle yayınlanmayacağını duyurdu.

Birçok milletvekilinin ve çok sayıda Iraklının talebi üzerine, Irak Medya ve İletişim Kurumu, "Hamdiye" dizisinin Ramazan ayında yayınlanmasını engelleme kararı aldı.

Bu dizinin Ramazan ayında "MBC Irak" kanalında yayınlanması planlanıyordu.

“Hamdiye” dizisinin yayınlanan fragmanı sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Geçen sene de Irak Medya ve İletişim Kurumu, "mezhepsel gerilime neden olabileceği" gerekçesiyle Hz.Muaviye dizisinin yayınlanmasını yasakladı.

