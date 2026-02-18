  1. Kültür
18 Şub 2026 16:26

MBC Irak kanalının Ramazan dizisi kriz yarattı

MBC Irak kanalının Ramazan dizisi kriz yarattı

Irak Medya ve İletişim Kurumu, MBC yapımı "Hamdiye" dizisinin, Iraklı kadınlara yönelik hakaret gerekçesiyle yayınlanmayacağını duyurdu.

Al Sumaria televizyonuna göre, Irak Medya ve İletişim Kurumu, MBC yapımı "Hamdiye" dizisinin, Iraklı kadınlara yönelik hakaret gerekçesiyle yayınlanmayacağını duyurdu.

Birçok milletvekilinin ve çok sayıda Iraklının talebi üzerine, Irak Medya ve İletişim Kurumu, "Hamdiye" dizisinin Ramazan ayında yayınlanmasını engelleme kararı aldı.

Bu dizinin Ramazan ayında "MBC Irak" kanalında yayınlanması planlanıyordu.

“Hamdiye” dizisinin yayınlanan fragmanı sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Geçen sene de Irak Medya ve İletişim Kurumu, "mezhepsel gerilime neden olabileceği" gerekçesiyle Hz.Muaviye dizisinin yayınlanmasını yasakladı.
 

News ID 1934547

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler