Trump ile Starmer İran'ı görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Cenevre'de düzenlenen görüşmelerin ardından Rusya-Ukrayna ve İran konularını ele aldı.

İran- ABD görüşmelerinde ikinci tur

İran ile ABD arasında Umman aracılığında dün İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan 2,5 saat süren nükleer müzakerelerin ikinci turu sona erdi.

Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. ABD heyetinde Trump'ın danışmanı Jared Kushner da yer aldı.

Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin koordinasyonunda yürütüldü.Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamında Erakçi ve Witkoff ayrı ayrı Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile bir araya gelmişti.