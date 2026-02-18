  1. Siyaset
Batı Asya'da bölge ötesi bir filonun varlığı hukuk dışıdır

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, "Batı Asya'da bölge ötesi bir filonun varlığı hukuk dışıdır"dedi.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, "İran İslam Cumhuriyeti, 47 yıldır Batı Asya'da tehditlerle, gürültüyle, propagandayla ve bölgesel ötesi bir filonun varlığıyla karşı karşıya"dedi.

İranlı komutan, Batı Asya'da bölge ötesi bir filonun varlığının hukuk dışı olduğunu vurgulayarak "Eğer bölge ötesi filo güçle geldiğini düşünüyorsa, İran halkının ona daha büyük bir güçle karşılık vereceğini bilmelidir."ifadesiji kullandı 

İranlı amiral ayrıca şunları söyledi: "Halkın inancı ve füzeler, İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmana karşı caydırıcı silahlarıdır."

