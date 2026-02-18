İran ve Rusya’dan ortak enerji hamlesi: 7 petrol sahası geliştiriliyor

İran Petrol Bakanı Mohsen Paknejad, İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında yürütülen ekonomik iş birliği kapsamında, Rus şirketleriyle birlikte 7 petrol sahasının ortaklaşa geliştirildiğini açıkladı.

Paknejad, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev’in de katıldığı İran–Rusya 19. Ortak Ekonomik İş Birliği Komisyonu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, toplantının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Söz konusu komisyonun ve ona bağlı mekanizmaların, yıl boyunca ortak sekreterya aracılığıyla aktif şekilde çalıştığını vurguladı.

İran Petrol Bakanı, dört ayrı sözleşme çerçevesinde Rus şirketleriyle yürütülen projelerle yedi petrol sahasının geliştirilme sürecinin fiilen devam ettiğini belirterek, bu projelerin iki ülke arasındaki stratejik enerji iş birliğinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Paknejad ayrıca, komisyon toplantılarında üzerinde mutabık kalınan maddelerin düzenli olarak takip edildiğini ve İran–Rusya enerji iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da derinleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.