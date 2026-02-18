İran basını: 2. tur müzakereler ve Ayetullah Hamaney'nin ABD'ye sert tepkisi

Aşağıda, dün Cenevre’de İran ile ABD arasında yapılan nükleer müzakerelerin 2. turu ile Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD’ye yönelik sert açıklamalarının İran basınında nasıl yankı bulduğuna dair öne çıkan manşetleri sizin için derledik:

Şark: Müzakereler ağır viteste

Reformist çizgide olan Şark gazetesi şünları yazdı: Her ne kadar söylenenlerin aksine bu müzakere turu, Umman’ın Maskat kentinde yapılan bir önceki tura kıyasla süre bakımından daha kısa olsa da, resmî kaynaklara göre içerik açısından daha ciddi ve teknik bir aşamaya girilmiş durumda.

Bu bağlamda, Axios haber sitesi, Cenevre’deki müzakerelerin içeriği ve sonuçlarına dair herhangi bir detaya yer vermeksizin, yalnızca üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran’la yapılan ikinci tur görüşmelerin salı öğleden sonra sona erdiğini duyurdu.

Aynı zamanda El Cezire ve El Meyadin de benzer bir yayın çizgisi izleyerek, İran ve ABD heyetlerinin müzakere yerinden ayrıldığını bildirdi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (IRIB) aktardığına göre ise, ABD tarafı bu süreçte Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu temasların ardından, söz konusu müzakere turunun “teknik faza” girdiği ifade ediliyor.

İtimad ve Keyhan: Bir savaş gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderecek silahtır

İtimad ve Keyhan gazetesi ise Ayetullah Hamaney'nin ABD'ye karşı "Bir savaş gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderecek silahtır" sözelerini manşetine taşıdı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, dün Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde Doğu Azerbaycan eyaletinden gelen binlerce kişiyi kabul etti. Devrim Lideri bu görüşmede yaptığı konuşmada ABD'ye karşı sert açıklamalarda bulunmuştu.

Cahan Sanat: İkinci rand sonuçsuz bitti

Cihan Sanat gazetesi ise dün yapılan müzakereleri, “İkinci rand sonuçsuz bitti” başlığıyla manşetine taşıdı. gazete müzakerelerin erken bitmesine de dikkat çekti.