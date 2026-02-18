Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Rus heyetini kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşmede, Tahran-Moskova ilişkilerinin yeni iş birliği döneminde son derece gelişmekte olduğunu belirterek ikili ilişkilerin hız kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği çok sayıdaki görüşmeye değinerek, yapılan tüm temaslarda iki ülke ve iki halkın ortak çıkarlarını sağlayan önemli ve stratejik kararlar alındığını, bunun da Tahran ile Moskova arasındaki ilişkiler için yeni ufuklar açtığını söyledi.

Pezeşkiyan İran’ın iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik iş birliği programını hayata geçirme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, “Bu belgeyi güçlü, hızlı ve hassas şekilde uygulamaya kararlıyız. Ulaştırma, enerji, petrol ve doğal gaz, tarım ve gıda ürünleri ile savunma ve güvenlik alanları başta olmak üzere tüm mutabık kalınan konularda uygulama süreci istenilen hızda ilerliyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı, anlaşmaların ilerleme sürecini bizzat haftalık olarak takip ettiğini ve petrol, tarım ile enerji bakanlarının da ortak taahhütlerin uygulanmasını hızlandırmakla özel olarak görevlendirildiğini belirtti.

Pezeşkiyan, özellikle transit koridorlar alanındaki ortak projelerin tamamlanmasının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ve kapsamlı iş birliğinde büyük bir sıçrama sağlayacağını ifade ederek, İran ile Rusya arasındaki geniş çaplı ilişkilerin bölge ekonomisine kalıcı ve olumlu etkiler bırakmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca bazı güçlerin tek taraflı yaklaşımlarına değinerek, bölge ülkelerinin ilişkilerini, bölge dışı aktörlerin müdahalesine ihtiyaç kalmayacak şekilde geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede Rusya Enerji Bakanı da ülkesinin cumhurbaşkanının sıcak selamlarını Pezeşkiyan’a ileterek, iki ülke arasında düzenlenen 19. Ortak Ekonomik İş Birliği Komisyonu toplantısına dair rapor sundu ve sonuçlarını oluml ve verimli olarak değerlendirdi.

Tsivilev, geçen yılın Tahran-Moskova ilişkileri açısından verimli geçtiğini belirterek bu dönemin en önemli kazanımının dostane bağların güçlenmesi ve ortak iş birliklerinin gelişmesi olduğunu söyledi ve Rusya Cumhurbaşkanı’nın İran ile ilişkileri ülkesinin çıkarları açısından son derece önemli gördüğünü ifade etti.

Rusya Enerji Bakanı ayrıca son olaylar ve bazı İran vatandaşlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya hükümeti ve halkının derin üzüntüsünü dile getirdi.

Tsivilev, bu olayların muhalif unsurların planlarıyla gerçekleştiğine inandıklarını belirterek, Rusya’nın İran ile geniş kapsamlı iş birliğini sürdüreceğini ve İran-Rusya stratejik ilişkilerine kimsenin zarar veremeyeceğini açıkça ifade etti.