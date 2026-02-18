İran, Rusya ve Çin’in Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki büyükelçileri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi. Görüşmede İran’ın barışçıl nükleer programına ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Taraflar, İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda şeffaflığın korunması ve Ajans’la teknik hattın sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Görüşmede ayrıca, tek taraflı baskı politikaları ve siyasi amaçlı suçlamaların Ajans’ın bağımsız yapısına zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

İran, Rusya ve Çin’den UAEA Başkanı’na ortak mektup

Üç ülkenin büyükelçileri, ortak bir mektupla Grossi’ye hitaben barışçıl nükleer enerji kullanımının meşruiyetine dair ortak tutumlarını iletti.

Mektupta, “İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerini titizlikle yerine getirdiği, buna karşılık ABD’nin tek taraflı adımlarının bölgesel istikrara zarar verdiği” kaydedildi.

Büyükelçiler, İran, Rusya ve Çin arasında nükleer konularda üçlü ortak istişarelerin devam edeceğini, Ajans’la işbirliğin ise teknik ve profesyonel zeminde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.