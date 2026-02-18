Erakçi ile Grossi müzakereleri görüştü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, bugün Çarşamba günü İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerdeki son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Erakçi, Grossi’nin Cenevre’deki temasları ve müzakerelere katılımı dolayısıyla teşekkür ederek, İran’ın önümüzdeki süreçte görüşmelerin ilerletilmesi için tutarlı ve kapsamlı bir ilk çerçeve oluşturulmasına odaklandığını vurguladı.

UAEA Başkanı Grossi ise dünkü görüşmelerin sonuçlarını olumlu olarak değerlendirdiğini belirterek, ajansın müzakere çerçevesinin şekillenmesi sürecinde gerekli destek ve iş birliğini sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Taraflar ayrıca, Cenevre’de İran ile ABD arasında gerçekleştirilen son dolaylı müzakere turunun sonuçlarını gözden geçirerek, müzakere çerçevesine ilişkin bir taslak metnin hazırlanmasında izlenecek yöntemler ve teknik gereklilikler konusunda görüş alışverişinde bulundu.