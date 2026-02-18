İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Yeni Delhi’ye gitti

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, IONS Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı, MILAN 2026 Deniz Tatbikatı ve Uluslararası Filo İnceleme Programı’na katılmak üzere Yeni Delhi’ye gitti.

MILAN tatbikatı her iki yılda bir Hindistan’ın önemli limanlarından birinde düzenlenmekte olup, dünyanın 70’ten fazla ülkesinin deniz kuvvetleri bu tatbikata katılmaktadır. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan tatbikat, 18-25 Şubat tarihleri arasında Vişakhapatnam Limanı’nda ve Bengal Körfezi sularında gerçekleştirilecektir. Hindistan Deniz Kuvvetleri, tatbikatın amacını mesleki bağları güçlendirmek, deniz operasyonlarındaki en iyi uygulamaları paylaşmak ve ülkeler arasındaki deniz iş birliğini artırmak olarak açıklamıştır.

Uluslararası Filo İnceleme Programı (IFR) ise Hindistan’ın girişimiyle düzenlenen ve her on yılda bir Hindistan’ın limanlarından birinde gerçekleştirilen bir etkinliktir. Hindistan, bu program kapsamında dost ve müttefik ülkelerin deniz filolarını davet ederek deneyim paylaşımı sağlamayı amaçlamaktadır. Program kapsamında Hindistan Cumhurbaşkanı, farklı ülkelerin deniz filolarını ziyaret edecektir.

Tuğamiral İrani’nin çarşamba günü Bengal Körfezi’ndeki Vişakhapatnam Limanı’na giderek, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin genç mühendisleri tarafından inşa edilen ve İran’ın öz yeterliliği ile mühendislik kabiliyetinin simgesi olan Dena destroyerini ziyaret etmesi ve Uluslararası Filo İnceleme Programı’na katılması planlanmaktadır.

Tuğamiral İrani perşembe günü, İran Silahlı Kuvvetlerini temsilen Dena destroyerinin yer aldığı MILAN 2026 tatbikatının açılış törenine katılacak, cuma günü ise IONS Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı’nda yer alacaktır. IONS, 2008 yılında Hindistan Deniz Kuvvetleri’nin önerisiyle kurulan ve Hint Okyanusu’na kıyısı bulunan 25 ülkeden oluşan bölgesel bir forumdur.