Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Ramazan tebriği

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin ve Müslüman milletlerin liderlerini Ramazan ayının gelişi münasebetiyle tebrik etti.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Pezeşkiyan, "İslam dünyası, İslam ülkelerinin barışını, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve kalkınmasını hedef alan küresel zorbaların, yayılmacıların ve adaletsizlik yanlılarının kurduğu komplolara ve hain planlara her zamankinden daha fazla maruz kalmaktadır" dedi.

Pezeşkiyan, İslam dünyasının düşmanlarının, İslam milletlerinin ilerlemesini durdurmak için saldırganlık, savaş ve katliam yaparak, kendi içlerinde kaos ve anlaşmazlık yarattığını söyledi.

Pezeşkiyan, tüm İslam toplumunun Ramazan ayının birleştirici mesajı ışığında birleşerek düşmanların bölücü planlarının üstesinden geleceği umudunu dile getirdi.