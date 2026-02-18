  1. Dünya
18 Şub 2026 13:49

Rusya’dan İran'ın zenginleştirilmiş uranyumuna dair açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamak için hazırız” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Katar’ın El Cezire televizyonuna yaptığı demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Peskov, “İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamak için hazırız” dedi.

İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelere dair Peskov,  bu görüşmelerin sonuçları hakknda önyargıdan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Peskov, Moskova’nın bu sürece “yapıcı bir tutumla ve gerginliği azaltma amacıyla” yaklaşmakta olduğunu belirtti.

Dmitriy Peskov daha önce de yaptığı açıklamada,  İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu işlemek veya depolamak için teklifte bulunduğunu bildirmişti.
 

