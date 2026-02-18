Türk gazeteci, Ayetullah Hamaney’nin Tebrizlilerle buluşmasına dair gözlemlerini aktardı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Tahran’daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde, Doğu Azerbaycan eyaletinden gelen binlerce kişiyi kabul etti.

Buluşma, Tebriz halkının 18 Şubat 1978’de (29 Behmen 1356) gerçekleştirdiği tarihi kıyamın yıl dönümü arifesinde düzenlendi. Görüşmede, bölge halkının devrime ve İslam Cumhuriyeti’ne bağlılığı vurgulandı.

Toplantının gerçekleştiği salonda bulunan tecrübeli gazeteci Gürkan Demir, program sırasında oluşan yoğun atmosferi ve kalabalığın coşkusunu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla aktardı:

İşte Demir'in paylaştığı mesaj:

Ayetullah Hamaney'in Tebrizlilerle buluşmasına dair salondan bazı gözlemlerim...

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, 17 Ocak günü Tebrizlilerle Tahran’da bir araya geldi. 1979 İslam Devrimi’ne giden sürecin en önemli temel taşlarından birini oluşturan Tebrizliler ile Ayetullah Hamaney arasındaki bu buluşma yaklaşık 25 yıldır geleneksel olarak devam ediyor. Tören her zamanki halk buluşmalarının yapıldığı (Rehberlik makamının bulunduğu yerleşke içinde) İmam Humeyni Hüseyniyesinde oldu. Buluşmayı yerinde izleyen tek Türk medya temsilcisiydim. Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesi adına oradaydım. Hatta İran açısından bakıldığında tek yabancı gazeteciydim. Toplamda 4 farklı medya kuruluşu vardı.

İran-ABD arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde gözlerin çevrili olduğu en önemli adreslerden birinde bulunmak gazetecilik açısından büyük fırsat oldu. Bir de Ayetullah Hamaney için “Orda mı burda mı şurda mı?” diye medyada çeşitli bilgi çarpıtmalarının olduğu bir dönemden geçerken Ayetullah Hamaney’in birkaç metre yakınında anons çekimimizi kayıtlara geçirdik.

Bu buluşmada Ayetullah Hamaney’in yaptığı konuşma zaten kamuoyuna yansıdı.

Saat 8 gibi salona girdim. Salondaki boşluklar kısa bir sürede doldu. Kalabalık salona sığmadı. Her zamanki gibi yere oturma düzeni vardı. Bu şekilde salon binden fazla kişiyi ağırlama kapasitesine sahip. Doğu Azerbaycanlı askeri, polis, siyasi yetkililer, din âlimleri ve sıradan vatandaşlar salondaydı. Kundaktaki bebeğiyle gelen de vardı, tekerlekli sandalye ile gelen de… Eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin düşen helikopterinde hayatını kaybeden Tebriz Cuma İmamı’nın babası da salonda bulunan isimlerdendi. Doğu Azerbaycan’ın önde gelen futbol takımlarından TRACTOR FC’nin de taraf grubu salondaki yerini almıştı. Takıma ait atkı ve ceketlerle gelmişlerdi. Ayrıca yanlarında getirdikleri “Yaşasın Azerbaycan” yazılı bir İran bayrağını açtılar.

Ayetullah Hamaney’in salona girmesiyle birlikte müthiş bir coşku oluştu ve sevinç çığlıkları yükseldi. Sevinçten ve heyecandan gözyaşı akıtanlar da vardı. Avuç içlerine ve kefiye üzerinde yazılan sloganlar, ABD-İsrail savaşında şehit olan Tebrizli polis ve askerlerin fotoğrafları…

Salonda;

-FARSÇA- TÜRKÇE sloganlar atıldı.

-Sloganların yanı sıra FARSÇA VE TÜRKÇE mersiye ile marşlar okundu. Özel besletenmiş bir marş hep bir ağızdan gür sesle seslendirildi.

Atılan sloganların bazıları;

*Azerbaycan Şereftir, Pehlevi Bişereftir (Son dönemin en öne çıkan sloganlarından biri. Pehlevi’nin sokak eylemlerini kışkırtmaya çalıştığı dönemde Doğu ve Batı Azerbaycan sokaklarından yükselen slogandı)

*Azerbaycan oyagtır İngılaba dayagtır (Neredeyse Devrimden bu yana kullanılan yine öne çıkan sloganlardan biri- Azerbaycan Uyanıktır, Devrime destektir)

*Azerbaycan kan verer, İngılaba can verer

*Azerbaycan-e canbaz(Gazi) Hamaney’den ayrılmaz

*Biz ölmeye hazırız, Hamaney’in serbazıyız (askeriyiz)

*Allahu Ekber Hamaney Rehber

*Kahrolsun Amerika, Kahrolsun İsrail, Kahrolsun İngiltere, Kahrolsun Münafıklar

*Haydar Haydar (Özellikle ABD’ye karşı verilen kararlılık mesajları sonrası kullanıldı)

Ayetullah Hamaney, 8-9 Ocak tarihlerindeki şiddet eylemlerinde gösterdiği olgun tavrı ve 11 Şubat İran İslam Devrimi’nin yıl dönümündeki kutlamalarda yoğun katılım gösterdikleri için Doğu Azerbaycanlıları takdir etti. Özellikle ABD savaş gemisini batırmaya yönelik ifadelerle birlikte salondaki sevinç çığlıkları yükseldi. ABD’nin çökmekte olan bir imparatorluk olduğu vurgusunda da hep bir ağızdan “İnşallah” yükseldi.

Yaklaşık 3 saat süren programda hem vatandaşlarla ikili sohbet etme ve hem de röportaj yapma fırsatı yakaladım. Ortak vurgular “Canımızı -kanımızı rehberimize ve vatanımıza feda etmeye hazırız! Her koşulda Rehberimizin arkasındayız. Ekonomik, siyasi ve askeri zorlukların üstünden geleceğiz” oldu.