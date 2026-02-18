İran‑Rusya Ortak Deniz Tatbikatına Hangi Gemiler Katılıyor?

İran ve Rusya Deniz Kuvvetleri, yarın Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun kuzeyinde ortak tatbikat gerçekleştirecek.

Fars Haber Ajansı’nın siyasi muhabirinin aktardığına göre, İran Deniz Kuvveti ve Devrim Muhafızları’na bağlı çeşitli savaş gemileri ile Rus Donanması’na ait bir gemi, ortak deniz tatbikatında hazır bulunacak.

Tatbikata katılan İran'a ait deniz unsurları şu şekilde sıralanıyor:

Elvend muhribi,

Rib ve Zülfikar tipi hızlı hücum botları,

Kara Kuvvetleri Deniz Unsurları’na ait Hançer ve Neyze füze botları,

Devrim Muhafızları Deniz Kuvveti’ne ait Şehid Sayyad Şirazi gemisi,

Tonder sınıfı savaş gemisi,

ve operasyonel hızlı botlar.

Tatbikatın, İran ile Rusya arasındaki deniz iş birliği ve operasyonel koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.