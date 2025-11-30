Türk yönetmen Murat Çeri İran sineması hakkında konuştu (+video)

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Türk yönetmen Murat Çeri İran sineması hakkında düşüncelerini paylaştı.

Türkiye, Fecr Film Festivali'nde "odak ülke" olarak yer alıyor

Türkiye, Şiraz kentindeki 43. Fecr Film Festivali'nde Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında "odak ülke" olarak ağırlanacak.

Türkiye'nin 3 filmle temsil edileceği festivalde, seçkide yer alan bazı filmler aynı zamanda festivalin çeşitli yarışma bölümlerinde değerlendirilecek.

Türkiye-İran Kültür Yılı çerçevesinde hazırlanan "Çağdaş Türk Sineması" bölümü, önde gelen Türk yönetmenlerin yapıtlarını bir araya getirerek, Türk sinemasının güncel üretimlerini İranlı izleyicilerle buluşturacak.

Murat Çeri'nin yönettiği, Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı "Bir Adam Yaratmak", festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil edecek.

Yönetmen Erkan Tahhuşoğlu'nun "Döngü" adlı filmi, festivalin Doğu Ufku (Eastern Vista) bölümünde, Cenk İzgören'in "Rayların Ötesinde" filmi ise genç sinemacılara ve yeni yaratıcı seslere odaklanan Future Frame bölümünde Türkiye adına yarışacak.

Festival kapsamında ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın uluslararası alanda geniş yankı uyandıran filmi "Kuru Otlar Üstüne", özel gösterimle İranlı izleyicilerin beğenisine sunulacak.