Papa 14. Leo'den "Filistin" açıklaması

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14.Leo, Filistin hakkında açıklamada bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Burada soykırımcı İsrail'in Gazze'deki zulümlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Papa14. Leo, (İki devletli çözüm) "Şu anda İsrail'in bu çözümü kabul etmediğini biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye ziyaretinin ardından İstanbul’dan hareket eden Papa’yı, havalimanında Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevaf Selam ve eşleri ile diğer yetkililer karşıladı.

Papa, Lübnan’da üç günlük resmi ziyaret kapsamında siyasi yetkililerle bir araya gelecek, dini topluluklarla görüşmeler gerçekleştirecek ve sembolik mekanlarda ayinlere katılacak.

