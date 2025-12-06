FIFA'dan Trump'ın içindeki çocuğu besleyen ödül

FIFA Dünya Futbol Federasyonu’nun dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a verdiği ödül daha önce yoktu ve FIFA, bu ödülün duyurusunu bir ay önce yapmıştı.

Bu haberi yayınlayan Fox News hesabındaki birçok kullanıcı, FIFA’nın bu ödülü yalnızca Donald Trump’ın narsistik ihtiyaçlarını tatmin etmek için oluşturduğunu ve verdiğini yorum olarak yazdı. Bir kullanıcı bu bağlamda şunları yazmış: “FIFA, başkanımızı iyi bir şekilde kandırmayı ve ondan avantaj elde etmeyi biliyor.”

Donald Trump’ın savaş yanlısı görüşlerini göz önünde bulunduran bazı kullanıcılar, akıllarına ünlü 1984 romanını getirerek, bu kitabın yazarı George Orwell’in adını kullanarak bu ödülün verilmesini “Orwellvari bir an” olarak değerlendirdiler.

Orwell’in o kitapta tasvir ettiği harabe şehirde, iktidardaki parti, vatandaşların içsel mantıklarını devre dışı bırakmak için, onların kavramlardaki çelişkilere karşı duyarsız hale gelmelerini sağlamaya çalışıyor ve aynı anda çelişkili ifadeleri kabul etmelerini istiyor. Bu şekilde, bariz yalanlara direnmekle kalmayacakları, aynı zamanda onları coşkuyla kabul edecekleri varsayılıyor.

İşte bu yüzden "Hakikat Bakanlığı"nın duvarları “Savaş Barıştır”, “Kölelik Özgürlüktür” ve “Cahil olan her şey yapabilirdi” gibi sloganlarla süslenmiştir.

Gazze’deki soykırıma katılan, Venezuela kıyılarında botların yolcularını denizde infaz eden, İran’ın nükleer tesislerini bombalayan ve diğer birçok savaş yanlısı eylemde bulunan bir başkana ‘Barış Ödülü’ verilmesi, yalnızca çelişkili kavramlar arasındaki anlam sınırlarının bu şekilde ortadan kaldırılması durumunda mantıklı hale gelebilir.