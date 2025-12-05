İran ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler İstanbul'da ele alındı

İran Kohgiluyeh ve Boyer-Ahmad Eyaleti Vali Yardımcısı Seyed Ehsan Askari ve beraberindeki heyet, İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Yasuj Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası Başkanı Abdollah Ghobadi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İranlı iş adamlarının yanı sıra İran İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerinin de yer aldığı konuk heyeti, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Giyasettin Eyyüpkoca ağırladı.

Eyyüpkoca, aynı coğrafyada iki dost ve kardeş ülke arasında geçen yıl 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminin, potansiyelin gerisinde olduğunu belirtti. Eyyüpkoca, şunları söyledi: “2024 yılı verilerine baktığımızda İran’ın 13.6 milyar dolarlık ihracatı ve 23.5 milyar dolarlık ithalatı içinde Türkiye’nin her iki tarafta da ilk beş ülke arasında yer alması memnuniyet verici. Bugüne kadar İran’ın birçok şehrinden gelen heyetleri Odamızda ağırladık. Şimdi de Yasuj bölgesinin valisi ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyor ve bu ziyareti yeni ortaklıklar için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Sanayide ortak üretim ve teknoloji işbirliklerinden, enerji ve petrokimya alanlarında karşılıklı yatırımlara, tarım, gıda ve lojistikte tedarik zinciri işbirliklerinden, turizm, sağlık turizmi ve eğitime kadar birçok alanda iki ülke iş dünyası için büyük fırsatlar bulunuyor.”

Kohgiluyeh ve Boyer-Ahmad Eyaleti Vali Yardımcısı Seyed Ehsan Askari, bölgenin özellikle sanayi, tarım, enerji ve medikal kimya alanında büyük iş hacmi olduğunu söyledi.

Yasuj Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası Başkanı Abdollah Ghobadi, Yasuj bölgesinin petrol, gaz ve özellikle 450’den fazla medikal bitki çeşitliliğine sahip olduğunu kaydetti. Ghobadi, turizm ve ihracat alanlarında İstanbul ile güçlü bir işbirliği hedeflediklerini belirterek, “İki ülke arasındaki gümrük tarifelerinin düşürülmesini umuyoruz. Bu, ticaret potansiyelimizi sergilemek için önemli bir adım. Ayrıca İTO ile imzalanacak bir protokolün ticari ilişkileri çok daha sağlam bir zemine oturtacağını düşünüyoruz” dedi.