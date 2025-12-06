Pakistan ile Afganistan arasında çatışma

Afganistan hükümet sözcüsü Zabiullah Mücahid, Pakistan güçlerinin Kandahar vilayetindeki Spin Boldak bölgesine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Müşerref Zaidi ise Afgan birliklerini "Şaman sınır hattı boyunca sebepsiz ateş açmakla" suçladı. Zaidi, yaptığı açıklamada "Pakistan teyakkuz hâlindedir ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda kararlıdır." ifadelerini kullandı

Çatışmalar, iki ülke arasında bu hafta başında yapılan barış görüşmelerinin çözümsüz bitmesinden yalnızca iki gün sonra yaşandı.

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğindeki toplantı, son aylarda Katar, Türkiye ve Suudi Arabistan’da düzenlenen arabuluculuk girişimlerinin devamı niteliğindeydi. Ancak taraflar, kırılgan ateşkesi sürdürme konusunda mutabık kalsalar da herhangi bir ilerleme kaydedemedi.

İslamabad, son dönemde Pakistan topraklarında düzenlenen saldırıların Afganistan merkezli silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini ve bazı eylemlerde Afgan vatandaşlarının intihar bombacısı olarak kullanıldığını savunuyor. Kabil yönetimi ise suçlamaları reddederek Pakistan içindeki güvenlik sorunlarının sorumluluğunu üstlenmediğini belirtiyor.

Ekim ayında yaşanan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar, Afganistan İslam Emirliği'nin 2021’de iktidara gelişinden bu yana sınır bölgesindeki en kanlı gerilim olarak kayıtlara geçmişti.

Son ateş açışının ardından iki ülke arasında tansiyonun yeniden tırmanmasından endişe ediliyor.

Kaynak: İLKHA