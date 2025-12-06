İran'ın teknik direktöründen 'kura' yorumu

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi gerçekleştirildi.

İran takımı, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile birlikte G Grubu'nda yer alıyor.

Kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulunan İran Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Emir Kalenuyi, “Dünya Kupası'nda kolay takım yok ama ilk tahminim doğru çıktı” dedi.

Kalenuyi, futbolun dünyada ilerlediği ve artık kolay takımların olmadığı bir gerçek. Günümüzde futbol tüm devletlerin ilgi odağı ve bu da her rakibi zorlu ve güçlü kılıyor. Bana göre çok şükür grubumuz diğer grupların koşullarına göre daha iyi, ancak bir rakibi kolay görme hakkımız yok. Dünya Kupası’na en iyi kaliteyle girmeliyiz” ifadesini kullandı.

