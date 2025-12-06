https://tr.mehrnews.com/news/1932725/ 6 Ara 2025 07:38 News ID 1932725 Ekonomi Ekonomi 6 Ara 2025 07:38 İran'da TL'nin fiyatı kaç? İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 2 bin 830 tümen üzerinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde ise TL 2 bin 830 tümenden işlem gördü. News ID 1932725 کپی شد İlgili haberler İran’da TL kaçtan işlem görüyor? İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç İran'da TL fiyatının son durumu İran'da TL fiyatının son durumu İran'da TL'nin fiyatı kaç? İran’da TL kaçtan işlem görüyor? İran'da TL'nin fiyatı kaç? Ekler Ekonomi İran Türk Lirası Lira (521)
yorumunuz