  1. Ekonomi
6 Ara 2025 07:38

İran'da TL'nin fiyatı kaç?

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 2 bin 830 tümen üzerinden işlem görüyor.

Dünkü işlemlerde ise TL 2 bin 830 tümenden işlem gördü.

