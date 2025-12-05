Mehr Haber Ajansı: 12 Günlük Savaş, Siyonist rejimin kuruluş tarihindeki en büyük yenilgilerden biri olarak kaydedildi. Ayetullah Hamaney’in de belirttiği gibi, bu saldırı, İsrail’in İran’a karşı 20 yıllık ve tamamen başarısızlıkla sonuçlanan planının bir neticesiydi.

İşgal altındaki topraklarda uygulanan ağır medya sansürü nedeniyle bu savaşın bedeli hiçbir zaman tam olarak açıklanmadı. Ancak Siyonist yetkililerin ve bazı medya kuruluşlarının üstü kapalı itirafları incelendiğinde, rejimin muazzam ekonomik, askeri ve toplumsal kayıplar yaşadığı görülüyor. Bu rakamlar, krizin gerçek boyutlarının yalnızca küçük bir kısmını ortaya koysa da, Tel Aviv’in 12 gün sonra neden ateşkesi kabul ettiğine ışık tutuyor.

Siyonist Yetkililer Başarısızlığı Kabul Ediyor

En dikkat çekici açıklamalardan biri, İsrail Güvenlik Konseyi eski başkanı Tümgeneral Giora Eiland tarafından yapıldı. Rejimin medyasına verdiği bir röportajda, “İsrail’in çıkarları savaşı sona erdirmek ve ateşkesi kabul etmekti; savaşı sürdürmek İsrail’in çıkarına değildi” dedi. Bu sözler, stratejik hedeflere ulaşmada başarısızlığın doğrudan bir itirafını yansıtıyor. Eiland’a göre, ekonomik kayıplar ve uluslararası baskı da dahil olmak üzere savaşı sürdürmenin maliyetleri, potansiyel kazanımlardan daha ağır basıyordu.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert de 12 günlük savaş hakkında, “İran füzeleri İsrail kentlerine büyük zarar verdi ve İran’ın İsrail ile barış içinde bir arada yaşama niyeti yok” demişti. Bu açık itiraf, rejimin İran’a karşı 20 yıllık planının başarısız olduğunu gösteriyor.

Rejim medya analistleri de endişelerini dile getirdi. Bir Kanal 12 muhabiri, “İran’ı yenemedik ve bunun bedelini gelecekte ödeyeceğiz,” ifadelerini kullandı. Yedioth Ahronoth askeri analisti Yossi Yehoshua ise, “İsrail, tüm yeteneklerine rağmen İran’ı yenemedi,” vurgusunu yaptı.

Mali ve Ekonomik Kayıplar

Siyonist rejimin Vergi İdaresi’ne göre, İran ile savaşın başlangıcından bu yana 41.651 hasar dosyası kaydedildi:

32 bin 975 dosya bina hasarlarıyla ilgili

4 bin 119 dosya araçlarla ilgili

4 bin 456 dosya ekipman ve mallarla ilgili

On binlerce hasarlı binanın hâlâ kayıt altına alınmadığı tahmin ediliyor. Maariv gazetesinin ekonomik analisti Şlomo Mauz, İsrail’in 12 günlük askeri operasyonunun yaklaşık 16 milyar dolara mal olduğunu ve rejimin gayrisafi yurtiçi hasılasına da aynı miktarda zarar verdiğini yazdı.

Günlük ekonomik faaliyetlerdeki aksama, günde yaklaşık 1.5 milyar dolar kayba yol açtı ve yüksek teknoloji sektörü, ulaşım, turizm, restoranlar ve sanayi tamamen felç oldu. Havalimanlarının kapatılması ve uçuşların durdurulması ekonomiye ayrıca baskı uyguladı. Gelecekte kayıpların yarısının telafi edilmesi varsayılsa bile, yine de yaklaşık 8 milyar dolar zarar kalıyor; bu rakam İsrail’in GSYH’sinin yaklaşık yüzde 1.3’üne eşittir.

Askeri ve Savunma Giderleri

İsrail’in ortalama günlük askerî harcaması 725 milyon dolar olup, 12 gün boyunca toplamda 8.7 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakam, hava saldırıları, F-35 savaş uçaklarının uçuşları ve çeşitli mühimmatların kullanımını kapsamaktadır.

Gelişmiş füze savunma sistemlerinin – Demir Kubbe, Arrow ve Davud’un Sapanı – aktif hâle getirilmesi günlük 10 ila 200 milyon dolar arasında bir maliyete neden oldu. Her bir önleyici füzenin maliyeti 700 bin ile 4 milyon dolar arasındadır. Bu 12 gün boyunca toplam savunma ve askerî harcamaların yaklaşık 12.2 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.

İran’ın Saldırıları Nedeniyle Oluşan Kayıplar

İran’ın füze saldırıları altyapıya doğrudan yaklaşık 3 milyar dolar zarar verdi. Hedefler arasında Hayfa Petrol Rafinerisi, Weizmann Enstitüsü ve Tel Aviv’deki askerî yapılar bulunuyordu.

Siyonist rejim Vergi İdaresi, ilk hasar tahminini 1.3 milyar dolar olarak açıkladı; bunun 1.5 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu rakam, önceki İran saldırılarının doğrudan zararının iki katıdır.

18 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve acil barınma maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Altyapı ve konutların yeniden inşası da birkaç yıl ve onlarca milyar dolar gerektirecek.

Savaşın Makro Ekonomik Sonuçları

Başarısız bir savaşın ardından, rejimin bütçe açığı GSYİH’nin yüzde 6’sına ulaşırken, savunma harcamaları 20-30 milyar şekele yükseldi. İsrail Merkez Bankası, 2025 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,5’e düşürdü ve savaşın maliyetini GSYİH’nin yüzde 1’i (yaklaşık 5,9 milyar dolar) olarak öngördü. Rejimin kredi notu da savaşın olumsuz etkilerinden etkilendi ve Standard & Poor’s ile Fitch tarafından uyarılar yayınlandı. ABD, İsrail’in savunmasına yaklaşık 1-1,2 milyar dolar harcarken, bu harcamanın çoğu THAAD sistemleri aracılığıyla gerçekleştirildi; ancak başlangıçtaki hedeflerine ulaşamayınca çatışmanın genişletilmesinden vazgeçildi.

Sonuç

İsrail rejimi ile İran arasındaki 12 günlük savaş, rejimin tarihindeki en maliyetli ve başarısız dönemlerden biri olarak kaydedildi. Resmi rakamlar, İsrail’e ekonomik maliyetin 12 milyar ila 20 milyar dolar arasında değiştiğini gösterirken, daha kapsamlı tahminler bu rakamın 40 milyar dolar olduğunu ortaya koydu.

Başlıca Maliyetler

Doğrudan askeri maliyetler: 12,2 milyar dolar

Ekonomik aksaklıklar ve işletme kapanışları: 21,4 milyar dolar

İran saldırılarının yol açtığı hasar: 4,5 milyar dolar

Yeniden inşa maliyetleri: 2 milyar dolar

Rejimin resmi istatistiklerini de içeren bu rakamlar, İsrail üzerindeki ciddi ekonomik, askeri ve sosyal yükleri ortaya koymaktadır. Bütçe açıkları, azalan ekonomik büyüme, turizmin zarar görmesi, tersine göç dalgaları ve yatırımcı güveninin azalması gibi uzun vadeli sonuçlar devam etmektedir. Nihayetinde, 12 günlük savaş, İsrail’in İran’a karşı 20 yıllık planının başarısız olduğunu kanıtlamış ve Tel Aviv, daha fazla hasarı ve ekonomik çöküşü önlemek için ateşkesi kabul etmek zorunda kalmıştır.

Siyonist makamların itirafları ve İsrail medyasında yayınlanan analizler, yenilginin ve hasarın gerçek boyutunu net bir şekilde ortaya koymakta; tüm bunlar, Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti’nin baskısı altında neredeyse felç olduğunu göstermektedir.