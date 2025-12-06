İranlı yetkili: ECO’nun 2026-2035 strateji belgesi tamamlanma aşamasında

İran Dışişleri Bakanlığı ECO ve Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Başkanı, Behzad Azersa, İSNA’ya verdiği demeçte, "ECO'nun 10 yıllık gelecek vizyonu oluşturulurken hangi hususlar dikkate alındı?" sorusuna yanıt olarak, “ECO’nun vizyon belgesi, çok çeşitli iş birliği alanlarını dikkate alıyor ve bu alanların çoğu ekonomik konulara odaklanıyor; ancak bu konuların arka planında ülkelerde yaşanan bazı siyasi gelişmeler bulunuyor ve belge, ikili, çok taraflı ve bölgesel ilişkileri de kapsıyor.” dedi.

ECO ve Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Başkanı, ECO’nun çok taraflılığın bir sembolü olduğunu, bunun dünyadaki birçok ülke tarafından önemsendiğini ve çok taraflı ilişkilerin sağladığı katma değerin ikili ilişkiler için çok iyi bir tamamlayıcı olduğunu söyledi.

İran’ın yakın çevresinde yaklaşık 15 ülkenin bulunduğunu ve bu komşu ülkelerin büyük bir kısmıyla ECO çatısı altında iş birliği yürütüldüğünü belirten Azersa ayrıca, “ECO aracılığıyla komşu ülkelerle ilişkilerimizi genişletebildik ve bu ülkeler arasındaki eksik halkaları tespit ederek ilişkileri genişletebildik, bu ülkelere yatırım yaptık ve bunları tamamlamak için adımlar attık. Bu bağlamda hava, kara ve demir yolu bağlantıları ile Hazar Denizi üzerindeki bölgesel koridor ve bağlantılar örnek gösterilebilir” ifadesini kullandı.

Azersa, ECO’nun gelecek 10 yıllık vizyon belgesinin son aşamada olduğunu ve bu belgenin önümüzdeki 6 ay içinde tamamen tamamlanmasını temenni etti.

ECO’nun 10 yıllık vizyon belgesi; İran, Türkiye, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dan oluşan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) tarafından hazırlanan uzun vadeli stratejik bir programdır. Bu belge, üye ülkelerin önümüzdeki on yıl için ekonomik, ticari ve bölgesel iş birliği modellerini tanımlar ve ekonomik bütünleşmenin güçlendirilmesi, ticaretin geliştirilmesi ve üyelerin ortak kapasitesinden yararlanılması hedeflenir. Yeni vizyon belgesinin 2026-2035 yıllarını kapsaması planlanmaktadır.

İran Dışişleri Bakanı, ECO Bakanlar Konseyi toplantısında bu belgenin küresel gelişmelere göre güncellenmesinin gerekli olduğunu vurgulamış ve bunun “paradigma değişiklikleri ve yapısal yeniden tasarım” gerektirdiğini belirtmiştir.