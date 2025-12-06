ABD, İran'daki rejim değişikliği projesinin başarısız olduğunu itiraf etti

Sputnik'e göre, Trump'ın Suriye özel temsilcisi Tom Barrack, National Review'e verdiği röportajda, ABD Dışişleri Bakanı Donald Trump ve Marco Rubio'nun İran'da rejim değişikliğine yönelik herhangi bir süreci desteklemediklerini, aksine bölgesel çözümlere ulaşmak istediklerini iddia etti.

ABD'nin İran'a yönelik müdahaleci çabalarını kabul eden Barrack, Washington'ın İran'daki rejimi iki kez değiştirmeye çalıştığını ve başarılı olamadığını söyledi. Barrack, bu konuların bölge ülkelerine bırakılması gerektiğini ve böyle bir adımın daha akıllıca olacağını belirtti.

Barrack, ABD hükümetinin Tahran ile bir anlaşmaya varmaya istekli olduğunu iddia etti. Aynı zamanda, İran ile bir anlaşma için ön koşul öne sürerek, Tahran'ın ciddiyet göstermesi ve bölgesel güçlerine desteğini durdurması gerektiğini belirtti.

Suriye konusunda ise, ABD'nin Şam ile Siyonist rejim arasında sınırlar ve güvenli bölgeler konusunda bir anlaşmaya varılması ve ardından ilişkilerin normalleştirilmesi için gerçek bir fırsat gördüğünü söyledi.