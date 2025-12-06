  1. Kültür
6 Ara 2025 09:00

Türkmenoğlu İranlı diplomat ile bir araya geldi

Türkmenoğlu İranlı diplomat ile bir araya geldi

İran Kültür Müsteşarı Dr. Seyed Kasım Nazımi, Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile bir araya geldi.

İran Kültür Müsteşarı Dr. Seyed Kasım Nazımi, Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nu Gazi Meclisi'nde ziyaret etti.

Türkmenoğlu bunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkmenoğlu İranlı diplomat ile bir araya geldi

News ID 1932727
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler