Ayetullah Hamaney'in danışmanından BAE'ye tepki; Sudan'da ne yapıyorsunuz?

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği'nin internet sitesine göre, konsey liderleri, Çarşamba akşamı Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen 46. toplantılarının sonunda bir açıklama yayınladı. Açıklamanın birkaç paragrafında, üç İran adası ve Araş petrol sahasıyla ilgili tekrarlanan iddialar dile getirildi.

Bu açıklamaya göre, Fars Körfezi Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve ebu Musa'nın BAE'ye ait olduğunu addia etti.

Bunun ardından Devrim Lideri Ayetullah Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti Birleşik Arap Emirliklerin'in diş politikasını ekeştirerek bu iddiaya tepki göterdi.

Velayeti sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Şimdiye kadar kamuoyuna açıklamaktan kaçındığımız şeyi açıkça ifade etmemiz gerekiyor; BAE hükümetine Yemen'de ne yaptığınızı sormamız gerekiyor. Bab el-Mendeb Boğazı'na da sahip olmak istiyor musunuz? Sokotra adasını neden işgal ettiniz ve bunun ABD deniz çıkarlarıyla ne bağlantısı vardı? Bu adanın ve Hürmüz Boğazı'nın da sahibi olduğunuzu iddia ediyor musunuz?

Yayılmacı politikalarınız nedeniyle Yemen'de ve şimdi de Sudan'da on binlerce Müslümanın kanı toprağa döküldü ve şimdi BAE'nin Sudan'dan ne istediğini ve neden bu ülkeyi bölme yönünde hareket ettiğini sormamız gerekiyor.

Sudan'da İngiltere ile iş birliği yaptığınızı söyleyecek misiniz?

Ve birçok analistin gözünde davranışlarınız neden "hayali bir sınır ötesi imparatorluk" yaratmaya çalıştığınız şüphesini uyandırdı?

İran adalarıyla ilgili ardı ardına gelen saçma iddialar da sömürgeci ülkelerle aynı iş birliğiyle mi örtüşüyor?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin kuruluşundan binlerce yıl önce İran'a ait olan Ebu Musa adasının mülkiyeti nasıl iddia edilebilir?

İran halkının sabrı sınırsız değil.