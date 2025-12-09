Tayland-Kamboçya çatışması büyüyor

Kamboçya basınındaki haberlere göre yetkililer, yaptığı açıklamada, Tayland askerlerinin sivil yerleşim bölgelerini hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, son iki gün içinde düzenlenen saldırılarda 7 sivilin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölü sayısı 10'a yükseldi

Tayland basını ise gece boyunca süren çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, 1 askerin yaralandığını duyurdu. Önceki gün yaşanan bir diğer ölümle, Tayland tarafında ölen askerlerin sayısı 3'e yükseldi. Böylece çatışmalarda toplam can kaybı 10'a çıktı.

Çatışmaların yoğunlaştığı Tayland'ın Ubon Ratchathani eyaletinde, güvenlik gerekçesiyle bazı hastanelerin boşaltıldığı bildirildi.

Sınırda yeniden alevlenen çatışmalar, bölgede geniş çaplı bir tahliyeye yol açtı. Sınır köylerinde yaşayan binlerce kişi, güvenlik endişeleri nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

Çok sayıda kişinin geceyi geçici sığınaklarda geçirdiği belirtildi.

Her iki taraf da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu öne sürdü.

Temmuz ayında imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana iki ülke arasında yaşanan bu son gerilim, en ciddi çatışma olarak değerlendiriliyor.