Dolar kuru bugün ne kadar? İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran'da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 132 bin 950 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 132 bin 200 tümen seviyesinden işlem gördü.
