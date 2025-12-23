  1. Ekonomi
23 Ara 2025 07:34

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 132 bin 950 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 132 bin 200 tümen seviyesinden işlem gördü.

News ID 1933164

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler