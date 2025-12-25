https://tr.mehrnews.com/news/1933217/ 25 Ara 2025 09:50 News ID 1933217 Ekonomi Ekonomi 25 Ara 2025 09:50 Dolar kuru bugün ne kadar? İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 135 bin 390 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 134 bin 750 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1933217 کپی شد İlgili haberler Dolar güne yükselişle başladı Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar fiyatında son durum Ekler Ekonomi İran dolar dolar fiyatı dolar kuru
