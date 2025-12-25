  1. Ekonomi
25 Ara 2025 09:50

Dolar kuru bugün ne kadar?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 135 bin 390 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 134 bin 750 tümen seviyesinden işlem gördü.

