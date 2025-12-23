  1. Azerbaycan
Pezeşkiyan ile Aliyev arasında telefon görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, telefon açarak doğum gününü kutladığı Aliyev'e başarı ve sağlık diledi.

Aliyev de gösterdiği ilgi ve doğum günü tebriği için Pezeşkiyan'a teşekkür etti.

Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'a yaptığı ziyaretleri ve Aliyev ile yürüttüğü görüşmeleri memnuniyetle hatırlattı.

Telefon görüşmesi sırasında 2026 yılında yapılacak temaslar ve Azerbaycan-İran dostluk ilişkilerinin gelecekteki gelişimine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

