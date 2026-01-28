Irak Dışişleri Bakanı: İran ve ABD arasındaki kriz çok büyük

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Kürt televizyonu Rudaw’a yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında arabuluculuğun son derece zor olduğunu söyledi.

Hüseyin, “Tahran’a giderek İranlı yetkililerin görüşlerini dinledim, aynı zamanda Amerikalı tarafla da temaslarda bulundum” dedi.

Iraklı Bakan, mevcut sorunun temelinde doğrudan iletişim eksikliğinin yattığını belirterek, “Bazı mesajlar iletiliyor olabilir ancak ortada herhangi bir toplantı yok. Toplantı olmadığı sürece sorunlar daha da derinleşiyor. Eğer bir görüşme yapılması yönünde karar alınırsa, Irak rol oynayabilir. Ancak şu ana kadar ABD tarafından müzakereye yönelik bir karar söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin mutlaka Bağdat’ta yapılmasının gerekmediğini vurgulayan Hüseyin, “Toplantı her yerde gerçekleştirilebilir. İran adına konuşamam ancak ön koşulsuz olması kaydıyla İran’ın müzakereye sıcak bakmasının ihtimal dışı olmadığını düşünüyorum” dedi.

ABD’nin şartlarına da değinen Irak Dışişleri Bakanı, “Washington her aşamada farklı şartlar öne sürdü. Önce nükleer silah konusu, ardından uranyum zenginleştirme ve bunun seviyesi gündeme geldi” diye konuştu.

Hüseyin, “Bana göre şu an esas mesele bunlar değil. Çünkü İran’ın projelerine büyük darbe vuruldu ve malzemelerin önemli bir kısmı yer altına taşındı. İran’ın hâlâ uranyumu var ancak İranlılar bu dosyayı çözmeye ve bu konuda diyalog kurmaya hazır olduklarını açıkladı. Buna rağmen ABD’den şimdiye kadar bir yanıt gelmedi” ifadelerini kullandı.

“Irak iki taraf arasında mesaj taşıdı mı?” sorusuna ise Hüseyin, “Mesaj taşıdığımı söyleyemem. Ancak her iki tarafın görüşlerini dinledim ve bu konuları kendileriyle paylaştım” yanıtını verdi.

Irak’ın şu an arabuluculuk rolü üstlenmediğini belirten Hüseyin, “Arabuluculuk, her iki tarafın da müzakereyi kabul etmesiyle mümkündür. Şu anda ne bir müzakere ne de bir müzakere süreci bulunuyor” dedi.

İran ile ABD arasındaki krizin boyutuna dikkat çeken Hüseyin, “Bu kriz çok büyük, hatta çok çok büyük. Her iki taraf da bunun farkında” değerlendirmesinde bulundu.

Olası yeni bir saldırı ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtlayan Irak Dışişleri Bakanı, “Bunu net şekilde söyleyemem. Ancak İranlı yetkililer, İran’a yönelik bir saldırı ihtimalinin bulunduğunu dile getiriyor. Saldırının kim tarafından yapılacağı ise ayrı bir konu” dedi.

Hüseyin, İranlı yetkililerin hiçbir saldırının başlatıcısı olmayacaklarını, ancak saldırıya uğramaları halinde kendilerini savunmaya hazır olduklarını ve bu konuda net tutumlar sergilediklerini de sözlerine ekledi.