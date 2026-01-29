İran'dan Avrupa Birliği'nin Devrim Muhafızları kararına sert tepki

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa Birliği'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu yabancı terör örgütleri listesine alma kararına tepki gösterdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin son kararının ABD ve Siyonist rejimin hegemonik ve insanlık dışı politikaları doğrultusunda alındığını belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, AB’nin adımını İran milletine, Silahlı Kuvvetlere, ülkenin güvenliği ve bağımsızlığına karşı duyulan köklü düşmanlığın açık göstergesi olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği’nin bu adımıyla bir kez daha uluslararası sorumluluk bilincinden ve siyasi akıldan yoksun davrandığı vurgulanan açıklamada, son kararın ABD’nin hayalperest başkanının baskıları ile terör ve çocuk katili Siyonist rejimin yönlendirmeleri sonucu alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu temelsiz ve sorumsuz karar; uluslararası hukuk normlarının, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ve devletlerin egemenliğine saygı ilkelerinin açık biçimde ihlalidir” ifadesine yer verildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa Birliği’nin bu tür yaklaşımlar sergileyerek yalnızca kendi siyasi ve ahlaki itibarını zayıflattığını, aynı zamanda uluslararası arenada tarafsızlık iddiasını bütünüyle yitirdiğini vurguladı.

Devrim Muhafızları Ordusu’nun bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında ve terörizmle mücadele önemli rol oynadığını belirten Genelkurmay Başkanlığı, terör gruplarına karşı kararlı bir şekilde mücadele etme konusundaki kesin kararlılığını yineledi.

İran, Avrupa Birliği’nin bu düşmanca ve kışkırtıcı kararın tehlikeli sonuçları konusunda uyardı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen toplantısında İran Devrim Muhafızları AB'nin terör örgütü listesine eklenmişti.