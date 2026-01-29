Erakçi, AB'nin Devrim Muhafızları kararını kınadı

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Avrupa Birliği’nin İslam Devrim Muhafızları Ordusu’na yönelik düşmanca kararına, X sosyal medya platformu üzerinden sert ifadelerle tepki gösterdi.

Erakçi mesajında, bölgede topyekûn bir savaşın önlenmesi için bazı ülkelerin yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, “İlginçtir ki bu ülkelerin hiçbiri Avrupalı değildir" dedi.

Avrupa’nın ise krizi söndürmek yerine körüklediğini vurgulayan Erakçi, AB’nin daha önce ABD’nin talebiyle “snapback” mekanizmasının peşine düştüğünü, şimdi de İran’ın silahlı kuvvetlerini sözde “terör örgütleri listesi”ne alarak bir başka büyük stratejik hata yaptığını belirtti.

Erakçi, Avrupa’nın seçici ve açık riyakârlığına dikkat çekerek, “Avrupa, Gazze’de Siyonist rejimin işlediği soykırım karşısında hiçbir adım atmazken, İran konusunda hızla ‘insan hakları savunuculuğu’ iddiasına sarılıyor” dedi. Bu tutumun, gerçekte Avrupa’nın küresel düzeyde hızla gerileyen rolünü ve etkisini gizlemeye yönelik bir propaganda gösterisinden ibaret olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı ayrıca, Avrupa kıtasının bölgede çıkacak topyekûn bir savaştan, özellikle enerji fiyatlarında yaşanacak sert artış gibi zincirleme sonuçlar nedeniyle ciddi biçimde etkileneceğini vurguladı. Bu nedenle AB’nin mevcut tutumunun, doğrudan kendi çıkarlarına zarar verdiğini kaydetti.

Erakçi mesajını, “Avrupalı vatandaşlar, hükümetlerinin kendilerine sunduğundan çok daha iyisini hak ediyor” sözleriyle tamamladı.