Rus diplomat: İran ile ABD arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

RİA Novosti’nin aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın İran ile ABD arasında arabuluculuk yapma yönündeki teklifinin halen geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Ryabkov, Fars Körfezi bölgesindeki etkili bölgesel aktörlerin de Tahran ile Washington arasında arabuluculuk önerileri sunduğunu ve her iki tarafa mesajlar ilettiğini ifade etti.

Rus diplomat, “Biz de kendi adımıza böyle bir öneride bulunduk ve bunu geri çekmiyoruz. Bazı tarafların endişelerini azaltacak ve sonuç olarak çatışma riskini düşürecek bir ortamın oluşturulmasına pratik düzeyde katkı sunmaya hazırız” dedi.

Ryabkov ayrıca, ABD’nin İran’ın nükleer meselesine yaklaşımını ve Beyaz Saray’ın müzakerelerdeki tutumunu eleştirdi.

İran her zaman, anlaşmazlıkların çözümü için Amerikan tarafıyla müzakereye hazır olduğunu açıklamış; bununla birlikte müzakerelerde İran halkının haklarından geri adım atmayacağını vurgulamıştır.