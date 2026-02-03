İran ve Umman, ekonomik ilişkileri 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Umman’ın Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki köklü ve dostane ilişkilere vurgu yaparak, İran ile Umman arasındaki ticari ve ekonomik hacmin iki katına çıkarılarak 5 milyar dolara ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Arif, görüşmede iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel bağlara işaret ederek, Tahran ile Maskat arasındaki ilişkilerin her zaman güven ve iş birliği temelinde şekillendiğini söyledi.

Umman’ın bölgesel meselelerdeki tutumunu takdir eden Arif, özellikle bilim ve ileri teknolojiler alanı başta olmak üzere ikili iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı ve mevcut yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ekonomik ilişkilerin 5 milyar dolara çıkarılması temennisini dile getirdi.

Umman’ın iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesindeki yapıcı rolüne de değinen Arif, Umman’ın yeni büyükelçisinin göreve başlamasıyla iş birliğinin daha da hız kazanacağına olan güvenini ifade etti.

Umman’ın Tahran Büyükelçisi de görüşmede, ülkesinin yetkililerinin İran ile ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirterek, Umman’ın iki ülke arasındaki iş birliğinin önünde hiçbir engel bulunmaması yönünde talimat verdiğini söyledi.

Büyükelçi, iki ülke arasında ticari, ekonomik ve mali alanlarda geniş bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirterek, özellikle yenilenebilir enerji alanında iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Umman’ın Tahran’a yönelik tutumunun istikrarlı olduğunu vurgulayan Büyükelçi, ülkesinin İran’ın bölgesel barış ve istikrara yönelik yaklaşımını desteklediğini ve bu alanda iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.