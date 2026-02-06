Tacikistan, İran-ABD görüşmelerini olumlu karşıladı

Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, bugün yaptığı açıklamada, İran-ABD görüşmelerini olumlu karşıladı.

Muhriddin, ülkesinin barış ve istikrarın korunmasından, sivillerin güvenliğinin ve huzurunun sağlanmasından yana olduğunu belirterek, mevcut tüm sorunların ve anlaşmazlıkların yalnızca "yapıcı diyalog" yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler Umman'da başladı.

Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar kapsamında taraflar, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin ev sahipliğinde Maskat’ta bir araya geldi.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

