Halid Meşal: Hamas silah bırakmayacak

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Halid Meşal, Pazar günü yaptığı açıklamada, hareketin silahlarını teslim etmeyeceğini ve Gazze'ye dış müdahaleyi kabul etmeyeceğini belirterek ABD ve İsrail'in taleplerine karşı çıktı.

Doha'da düzenlenen bir konferansta konuşan Halid Meşal, "Direnişi, silahlarını ve bu silahları taşıyanları suçlu gibi göstermek kabul edemeyeceğimiz bir şeydir" dedi.

Meşal "İşgal olduğu sürece direniş de olacak. Direniş işgal altındaki halkların hakkıdır, milletlerin gurur duyduğu bir şeydir" dedi.

Gazze'de ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ikinci aşamasında Hamas'ın silahsızlandırılması öngörülüyordu.

Hamas ise birçok kez silah bırakmayacağını vurguladı.

Siyonist yetkililer, Hamas'ın Gazze'de hala yaklaşık 20 bin savaşçısı ve en az 60 bin AK-47 tüfeği olduğunu ileri sürüyor.