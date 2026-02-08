İran Ekonomi Bakanı Riyad’da

Resmi bir heyetin başında Suudi Arabistan’a giden İran Ekonomi Bakanı Seyyid Ali Medenizade, İran’ın Riyad Büyükelçisi tarafından karşılandı.

Ekonomi Bakanı'nın Suudi Arabistan gezisinin en önemli programları arasında, Gelişen Piyasalar 2. Zirvesi'ne katılmak ve zirveye katılan diğer ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapmak yer alıyor.

Gelişen Piyasalar 2.Zirvesi'nin, Uluslararası Para Fonu ve Suudi Arabistan hükümeti tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 50'den fazla ülkeden temsilcinin katılımıyla Al-Ula şehrinde gerçekleştirileceği belirtilmelidir.