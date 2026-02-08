Epstein’in İsrail Ordusuyla Bağlantısı Ortaya Çıktı

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İngiliz Middle East Monitor gazetesi, Amerikan insan kaçakçısı ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein hakkında yürütülen soruşturmalarda yeni ayrıntılar ortaya koydu. Raporda, Epstein’in İsrail ordusuna yönelik gizli mali yardımlarının da dosyada yer aldığı belirtildi.

Haberde, Epstein’in mali ödemeleri arasında “İsrail Ordusunun Dostları Derneği” adlı kuruluşun adına rastlandığı ifade edildi. Söz konusu kuruluş, ABD merkezli sözde bir “hayır kurumu” olarak faaliyet gösteriyor ve İsrail ordusu ile Yahudi Ulusal Fonu için para topluyor. Bu fonun, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşası ve Filistin topraklarının işgali sürecinde önemli bir rol üstlendiği biliniyor.

Raporda ayrıca, bu tür kuruluşların İsrail rejimine sağladıkları mali destekle, rejimin işlediği suçların göz ardı edilmesine zemin hazırladığı vurgulandı. Öte yandan, Filistinlilerin her geçen gün topraklarını ve geleceklerini kaybettiği belirtildi.