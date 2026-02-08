İran Meclisi yarın "müzakere" gündemiyle toplanıyor

İran İslami Şura Meclisi İdari Heyeti Sözcüsü Ali Rıza Selimi, Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, "Meclis (İran ve ABD arasındaki) müzakerelerin son durumu hakkında yarın kapalı bir oturum düzenleyecek” dedi.

Selimi, "Büyük ihtimalle Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi de oturuma katılacak” ifadesini kullandı.

İran ile ABD arasında yaklaşık sekiz ay sonra yeniden nükleer müzakere masası 6 Şubat'ta Umman’ın başkenti Maskat’ta kuruldu.

Umman’ın arabuluculuğunda yapılan müzakerelerde, İran adına Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD adına özel temsilci Steve Witkoff ile Trump yönetiminin üst düzey isimleri yer aldı.

Görüşmelerin ardından İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, “Oldukça olumlu bir atmosferde, argümanlarımızı paylaştık ve karşı tarafın görüşleri bize iletildi,” dedi. Erakçi, tarafların “müzakerelere devam etme konusunda anlaştığını, ancak yöntem ve takvimin daha sonra belirleneceğini” söyledi.