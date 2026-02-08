  1. İran
Ordu Komutanı:

Her türlü kötülüğe karşılık vermeye hazırız

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, “Düşmanın hareketlerini titizle takip ediyoruz ve her türlü kötülüğe kararlı bir şekilde karşılık vermeye hazırız” dedi.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Ordu Hava Kuvvetleri komutanları, subayları ve personeliyle yaptığı görüşmede, düşmana hitap ederek, "Umarız düşman yeni bir hata yapmaz ve eğer yaparsa, Ordu Hava Kuvvetleri düşmana karşı koymada kesinlikle büyük bir rol oynayacaktır" dedi.

Bölgedeki Amerikan gemilerinin varlığına ilişkin olarak Tümgeneral Emir Hatemi, "Bu yeni bir konu değil; İslam Devrimi'nin zaferinden sonra, çeşitli Amerikan gemilerinin ve birliklerinin varlığına birçok kez şahit olduk; bugün de o günlerden biri" ifadesini kullandı.

Tümgeneral Emir Hatemi sözlerine şöyle devam etti: "Görevimiz hazırlığımızı sürdürmek, düşmanın tüm hareketlerini izlemek ve kararlı bir şekilde karşılık vermeye hazır olmaktır ki, biz de öyleyiz."

