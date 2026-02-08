Trump’ın Yardımcısı Vance Erivan ile Bakü’yü ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, JD Vance Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ni ziyaret etmek üzere yola çıktı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'a Ermenistan ve Azerbaycan ziyareti sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı (Ekonomik İşler) Jacob Helberg eşlik edecek.

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı (Ekonomik İşler) Jacob Helberg, 9-11 Şubat tarihleri arasında Başkan Yardımcısı James David Vance ile birlikte Milano, Erivan ve Bakü'yü ziyaret edecek" belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan ziyaretinin ABD Başkanı Donald Trump'ın barış inisiyatiflerini ileriye taşıyacağı ve Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergahı (TRIPP) programının tanıtımına katkı sağlayacağı bildirildi.