Çin, Pakistan'daki cami saldırısını kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in, saldırı ve onun sebep olduğu ağır can kaybı nedeniyle derin şok içinde olduğu belirtildi.

Çin'in saldırıyı güçlü şekilde kınadığı, terörün tüm biçimlerine karşı olduğunu vurgulanan açıklamada, Pakistan hükümetinin ulusal güvenliği, istikrarı ve halkının güvenliğini koruma çabasını desteklediği kaydedildi.

36 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 6 Şubat'ta bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada 36 kişi hayatını kaybetmişti, 169 kişi yaralanmıştı.

Pakistan İçişleri Bakanlığı, cami saldırısıyla ilgili operasyonlarda saldırıyla bağlantılı 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

İslamabad'da camiyi hedef alan canlı bomba saldırısını IŞİD üstlenmişti.