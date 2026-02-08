  1. Siyaset
8 Şub 2026 10:11

Pezeşkiyan'dan ABD ile müzakere açıklaması: İleriye dönük bir adımdı

Pezeşkiyan'dan ABD ile müzakere açıklaması: İleriye dönük bir adımdı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İran ve ABD arasındaki son görüşmelere atıfta bulunarak, "Bu adım ileriye dönük bir adımdı ve nükleer meseledeki mantığımız, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nda belirtilen haklardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İran ve ABD arasındaki son görüşmelere ilişkin olarak Sosyal medya hesabı X’te şu paylaşımda bulundu:

"Bölgedeki dost ülkelerin takibiyle gerçekleştirilen İran-ABD görüşmeleri ileriye dönük bir adımdı.

Barışçıl bir çözüm için stratejimiz her zaman diyalog olmuştur. Nükleer meseledeki mantığımız, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nda belirtilen haklardır.

İran milleti her zaman saygıya saygıyla karşılık vermiştir, ancak güç diline müsamaha göstermez."

News ID 1934262

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler