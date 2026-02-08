Tacikistan Cumhurbaşkanı'ndan Pezeşkiyan’a Devrim yıldönümü tebriği

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman mesajında, İran İslam Devrimi Zaferi yıldönümü vesilesiyle, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a tebrik mesajı gönderdi.

İmamali Rahman mesajda ayrıca, iki halkın ortak tarihi geçmişinin, aynı dili ve kültürü paylaşan ülkeler arasında karşılıklı güven ortamı ve modern ilişkilerin güçlendirilmesinde temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Rahman, iki ülke arasındaki karşılıklı faydaya dayalı iş birliğinin geliştirilmesini Tacikistan’ın dış politikasının öncelikleri arasında gördüklerini belirterek, iki ülkenin ikili ilişkilerin genişletilmesi ve güçlendirilmesi yolunda şimdiye kadar önemli ilerlemeler ve değerli kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

Rahman, bu yapıcı sürecin sürdürülmesi, yeni iş birliği alanlarının açılması ve ilişkilerin her alanda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı mesajının sonunda, Pezeşkiyan’a sağlık ve yeni başarılar, dost ve kardeş İran halkına ise refah, kalıcı barış, istikrar ve sürekli kalkınma temennisinde bulundu.