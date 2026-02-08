İran: Uzun vadeli savaşa hazırız

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi, bugün Tahran’da Hava Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Tümgeneral Musevi, ABD ve Siyonist rejimin öncülük ettiği tehditlere rağmen İran’ın savunma gücünün bağımsızlık, yerli bilgi ve devrimci ruh sayesinde her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Tümgeneral Musevi, İran’ın hem uzun süreli bir savaşa karşı tam hazırlıklı olduğunu hem de dayatmasız ve mantıklı müzakere yollarına açık bulunduğunu kaydetti.

“Bölgesel savaşın hedefi saldırganlar olsa da, bu durum bölgenin ilerlemesini ve gelişimini yıllarca geriye götürebilir” diyen Tümgeneral Musevi, bölgesel savaşın sonuçlarından savaş kışkırtıcısı ABD ve Siyonist rejimin sorumlu olacağını belirtti.

ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğini değerlendiren Tümgeneral Musevi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin düşmanın faaliyetlerini yakından izlediğini söyledi.

Tümgeneral Musevi, İran’ın herhangi bir saldırıya kararlı bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.