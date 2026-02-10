Dışişleri Bakanı Erakçi, ordu komutanlarıyla buluştu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, 11 Şubat İslam Devrimi Zaferi’nin 47. yıldönümü arifesinde, İran Ordusu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ile ordunun farklı kuvvet komutanlarını Dışişleri Bakanlığı’nda ağırladı.

Bakan Erakçi, ordu komutanlarıyla yaptığı toplantıda, İran’ın diplomasi alanındaki gücünün silahlı kuvvetlerin caydırıcılığına dayandığını belirterek, sahayla diplomasinin aynı cephede ilerlediğini vurguladı.

Umman’da yapılan İran-ABD müzakerelerine değinen Erakçi, yeni müzakere sürecinin bir yıl süren halk direnişi ve askeri kararlılığın sonucu olduğunu ifade ederek, görüşmelerin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde, ancak karşı tarafa güvenmeden sürdürüleceğini söyledi.

Abbas Erakçi, dün yaptığı açıklamada, Tahran’ın Washington’la müzakere konusunda ciddi olduğunu belirtmişti.

İran ile ABD arasında yaklaşık sekiz ay sonra yeniden nükleer müzakere masası 6 Şubat'ta Umman’ın başkenti Maskat’ta kuruldu.