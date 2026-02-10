Şeyh Naim Kasım: İran mazlumların yanında yer aldı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, direniş komutanlarından Hac Ali Hasan Salhab için düzenlenen anma töreninde bir konuşma yaptı.

Şeyh Naim Kasım, İslam Devrimi'nin 47'nci Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla İran halkını ve Tahran hükümetini tebrik ederek, "İran, 1979'daki İslam Devrimi zaferinden sonra dünyadaki mazumların yanında yer aldı, bölgedeki direnişi yeniden canlandırdı ve özgürlük için sevgili Filistin bayrağını yükseltti. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hameney’in komutası altında güçlü olan İran ilerleme kaydetmektedir ve Allah'ın izniyle her zaman zafer kazanacaktır" dedi.

Siyonist rejimin işgalci tutumuna tepki gösteren Naim Kasım, “Uluslararası hukuka göre İsrail işgalci bir rejimdir ancak küresel kibirli güçler işgalci rejimi meşrulaştırmak ve Filistin topraklarını ele geçirmek istemektedir” ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri, "İsrail rejimi, sahip olduğu tüm imkanlar ve uluslararası desteğe rağmen, bugün her zamankinden daha zayıf durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Direnişin önemine vurgulayan Naim Kasım, şunları konuştu:

“Hükümetin olmadığı ve ordunun ülke topraklarını savunamadığı bir dönemde direniş Lübnan'ı kurtardı. Lübnan hükümeti kendini güçlendirmek ve gelecek nesillerimiz için bir gelecek inşa etmek istiyorsa, direnişin desteğine ihtiyacı var çünkü direnişin deneyimi ve iradesi var”

Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın silahsızlandırılması projesine tepki göstererek, “Hiç kimse Lübnan'a savunma yetenekleri konusunda emir veremez. Bu proje hükümetin değil, İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet eder” diye konuştu.