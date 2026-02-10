ABD Başkan Yardımcısı Vance Bakü'de

Ermenistan ziyaretini tamamlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

Resmi ziyaret için Bakü'ye giden Vance'in Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandığı bildirildi.

Vance, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

ABD'li yetkili, Bakü temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Vance Erivan’da yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile iyi ilişkilerim var” demişti.