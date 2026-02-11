Aliyev, Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İslam Devrimi zaferi yıldönümü münasebetiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a tebrik mesajı önderdi.

Aliyev’in gönderdiği tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanı

İran İslam Cumhuriyeti'nin milli bayramı - İslam Devrimi'nin Zaferi Günü münasebetiyle Sizi ve tüm halkınızı şahsım ve Azerbaycan halkı adına içtenlikle tebrik ediyorum.

Ortak dini-kültürel kökler ve dostane komşuluk bağlarıyla birbirine bağlı olan halklarımız ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bizim için özel bir önem taşımaktadır. Son dönemde Azerbaycan-İran ilişkilerinin dinamiğinin artması memnuniyet vericidir.

Geçen yıl Azerbaycan'a hem resmi hem de iş ziyaretleriniz, devletlerarası ilişkilerimizin tarihinde yeni bir sayfa açarak karşılıklı yarar sağlayan işbirliğimizin gelişmesine ivme kazandırmıştır.

Şu anda ikili gündemimizde yer alan konuların kapsamı genişlemekte ve yeni içerikle zenginleşmektedir. Çeşitli düzeylerde ziyaretlerin yoğun niteliği, imzalanan belgeler, hayata geçirilen ortak projeler, ayrıca Devlet Komisyonu'nun verimli faaliyeti, karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğimizin derinleşmesi için elverişli imkanlar yaratmaktadır.

İnanıyorum ki, bölgemizin güvenliği ve refahı adına Azerbaycan-İran ilişkileri ve işbirliği, dost ve kardeş halklarımızın çıkarlarına uygun olarak bundan sonra da ortak çabalarımızla güçlenmeye devam edecektir.

Böyle anlamlı bir günde Size sağlık, mutluluk, işlerinizde başarılar, dost ve kardeş İran halkına daima huzur ve refah diliyorum."