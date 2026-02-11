  1. Dünya
Kuzey Kore lideri Kim'den Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a tebrik mesajı yolladı.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre mesajında İran hükümetine ve halkına iyi dileklerini ileten Kim, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin daha da gelişmesini umduğunu vurguladı. İran'ın bağımsızlığına yönelik desteğini yineleyen Kim, "Halkınıza ulusal egemenliği savunma mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

